Kroatien erwartet keine große Zahl an Rückschiebungen

Der kroatische Premier Andrej Plenkovic hat heute Befürchtungen zerstreut, es könne nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Gültigkeit der Dublin-Regeln zu massenweisen Rückführungen aus Österreich kommen. Auch aus dem Innenministerium in Wien hieß es, es seien nur wenige Einzelfälle aus der Zeit zwischen September 2015 und März 2016 anhängig.

Die Verfahren aus jenem Zeitraum, als Flüchtlinge in großer Zahl staatlich organisiert durch Kroatien und Slowenien nach Österreich einreisten, seien im Wesentlichen abgeschlossen und würden auch abgeschlossen bleiben, so Ministeriumssprecher Karl-Heinz Grundböck. Seit Jänner 2016 seien insgesamt 494 Menschen auf Grundlage eines Dublin-Verfahrens nach Kroatien rückgeführt worden.

Urteil des EuGH gab Österreich recht

Ein Vertreter des Flüchtlingsdienstes des evangelischen Hilfswerks Diakonie war zuvor in kroatischen Medien damit zitiert worden, dass mehrere hundert Asylsuchende nach dem EuGH-Urteil von einer Rückstellung betroffen sein könnten.

Der EuGH in Luxemburg hatte festgehalten, dass Kroatien für all jene Verfahren zuständig sei, bei denen Asylwerber über die Balkan-Route nach Europa einreisten. Das Gericht kam zum Schluss, dass auch dann ein „illegales Überschreiten einer Grenze“ vorliege, wenn ein Mitgliedsstaat die Einreise in sein Hoheitsgebiet aus humanitären Gründen gestattet.