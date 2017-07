Europa League: Altach lässt Außenseiterrolle kalt

Nach dem erfolgreichen Saisonstart mit noch keiner Niederlage in sechs Spielen will Altach seinen Lauf heute (20.30 Uhr) auch in der Europa League fortsetzen. Mit KAA Gent wartet in der dritten Qualifikationsrunde auf die Vorarlberger allerdings eine Herkulesaufgabe.

Die Außenseiterrolle lässt die Altacher aber kalt, Trainer Klaus Schmidt setzt beim Hinspiel in Belgien vielmehr auf die eigenen Stärken. „Wir sind als Mannschaft bereit“, betonte der 49-Jährige, der hofft, dass sein Matchplan in Gent aufgeht.

