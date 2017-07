Kirchenglocken läuten gegen Hunger in Ostafrika

Um auf das Schicksal von Millionen Menschen in Ostafrika, die vom Hungertod bedroht sind, aufmerksam zu machen, werden in einer österreichweiten Aktion morgen um Punkt 15.00 Uhr die Kirchenglocken für fünf Minuten läuten. Weltweit stirbt alle zehn Sekunden ein Kind an Hunger. „Wir müssen diesen Skandal an die große Glocke hängen“, sagte Caritas-Präsident Michael Landau heute in einer Pressekonferenz.

