Papst: Ermordeter Hamel „Märtyrer unserer Zeit“

Papst Franziskus hat den französischen Priester Jacques Hamel via Soziale Medien am ersten Jahrestag von dessen Ermordung gewürdigt. „Gedenken wir heute P. Jacques Hamels, der sein Leben wie viele andere Märtyrer unserer Zeit ganz in den Dienst der anderen gestellt hat“, heißt es in einer Instagram-Botschaft auf dem „franciscus“-Account des Papstes.

