Warnung vor Hass und Faschismus

Sieben Jahre lang ist an einer Ausstellung gearbeitet worden, die ab Ende dieses Jahres auf Wanderschaft gehen soll. In sieben europäischen Ländern und an ebenso vielen Standorten in den USA werden Objekte aus dem NS-Konzentrationslager Auschwitz gezeigt. Den Ausstellungsmachern geht es dabei nicht um Profit, sondern um ein Warnsignal für die Zukunft - gegen Hass, Diskriminierung und faschistischen Terror.

