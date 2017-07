Bis zu 37 Grad erwartet

Nach der kurzen Abkühlung wird es jetzt wieder richtig heiß: Los geht es schon am Wochenende, wenn die Temperaturen wieder auf deutlich über 30 Grad steigen. Am Dienstag wird die Hitze dann brütend - bis zu 37 Grad werden erwartet. Das freut diejenigen, die in einen Badesee oder ein Freibad hüpfen können. Für die anderen bleiben nur Schauer und Gewitter, die mancherorts für vereinzelte Frischeschübe sorgen.

Lesen Sie mehr …