Höhepunkt im Sommerreiseverkehr steht bevor

Das voraussichtlich reisestärkste Wochenende in diesem Sommer steht bevor: Morgen starten in Bayern und Baden-Württemberg die Sommerferien, während sie in Bremen und Niedersachsen bereits zu Ende gehen. Dazu kommen Grenzwartezeiten und Großevents wie der Start der Beachvolleyball-WM in Wien und der Formel-1-Grand Prix in Ungarn.

