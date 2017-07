Europa League: Austria will zurück in die Spur

Für die Austria bietet sich heute (21.05 Uhr, live in ORF eins) in der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League die Chance zur Rehabilitation. Nach dem laut Raphael Holzhauser „ganz schlechten“ Saisonstart wollen die Wiener im Heimspiel gegen AEL Limassol zurück in die Spur finden und den ersten Schritt in die Gruppenphase machen. „Wir müssen unser Spiel durchziehen“, fordert der Mittelfeldmotor, dessen Qualitäten beim Ligaauftakt in Altach schmerzlich vermisst wurden.

