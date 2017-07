Filmfestspiele Venedig: 21 Filme rittern um Goldenen Löwen

21 Filme rittern bei den 74. Filmfestspielen Venedig von 30. August bis 9. September um den Goldenen Löwen. Das Festival wird mit der Science-Fiction-Satire „Downsizing“ mit Christoph Waltz und Matt Damon eröffnet. Ein österreichischer Beitrag ist heuer nicht im Wettbewerb vertreten.

Auch Film von Ai Weiwei im Rennen

Auch der weltbekannte chinesische Künstler Ai Weiwei ist mit dem Dokumentarfilm „Human Flow“ über die Flüchtlingskrise im Rennen. Ais Dokumentarfilm wird in Venedig seine Premiere haben. Das Werk, eine deutsch-US-amerikanische Koproduktion, sei „ziemlich außergewöhnlich“, sagte Festivaldirektor Alberto Barbera.

Weiters im Rennen sind unter anderem „Mother!“ von Darren Aronofsky mit Stars wie Jennifer Lawrence und Michelle Pfeiffer, „Suburbicon“ von George Clooney und „The Shape Of Water“ von Guillermo Del Toro.

Escobar-Film außer Konkurrenz

Außer Konkurrenz läuft der Film „Loving Pablo“ über das Leben des berüchtigten kolumbianischen Drogenbosses Pablo Escobar mit den auch privat liierten spanischen Hollywood-Größen Javier Bardem und Penelope Cruz in den Hauptrollen.

Für den roten Teppich kündigte Barbera Stars wie Sienna Miller, Kirsten Dunst, Helen Mirren, Charlotte Rampling, Vince Vaughn, Ethan Hawke und Jim Carrey an. Zudem werden Jane Fonda und Robert Redford anreisen, um Preise für ihr Lebenswerk entgegenzunehmen.

Das Filmfestival in der italienischen Lagunenstadt gibt es seit 1932. In jüngeren Jahren diente es so manchen Filmen als Sprungbrett zum wohl begehrtesten Filmpreis der Welt, dem Oscar. Den Vorsitz der Jury wird US-Schauspielerin Annette Bening innehaben.