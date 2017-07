„Forbes“: Amazon-Chef Bezos reichster Mann der Welt

Amazon-Chef Jeff Bezos ist derzeit der reichste Mann der Welt: Der 53-Jährige verdrängte Microsoft-Mitgründer Bill Gates in der Rangliste des US-Magazins „Forbes“ vom Spitzenplatz. Laut dem in Echtzeit aktualisierten Milliardärsranking beläuft sich Bezos’ geschätztes Vermögen auf 90,5 Milliarden Dollar (77,3 Mrd. Euro). Gates kommt auf 90 Mrd. Dollar.

In der im März veröffentlichten Jahreswertung des Magazins war der Microsoft-Gründer noch auf dem ersten Platz - zum 18. Mal in 22 Jahren. Bezos lag auf dem dritten Rang. Da die Amazon-Aktie seitdem um mehr als 24 Prozent zulegte, schob er sich nun an Gates und dem zweitplatzierten US-Investor Warren Buffett vorbei. Der Gründer des Internetversandhändlers, der 2013 die traditionsreiche „Washington Post“ kaufte, hält 17 Prozent der Anteile an Amazon.

Schwankende Schätzungen

Die „Forbes“-Liste basiert allerdings lediglich auf Schätzungen, für die öffentliche Informationen zu teilweise stark im Wert schwankenden Vermögenstiteln wie Aktien und Immobilien ausgewertet werden. Darum könnte es sich bei Bezos’ Spitzenposition auch um eine Momentaufnahme handeln, insbesondere wenn die Amazon-Aktien wieder fallen sollten.

Facebook-Chef Mark Zuckerberg liegt in der täglich aktualisierten „Forbes“-Liste hinter dem Textilunternehmer Amancio Ortega und Buffet auf dem fünften Platz. Der Gründer des Sozialen Netzwerks hat laut dem US-Magazin ein Vermögen von 72,9 Mrd. Dollar angehäuft.