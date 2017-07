Mord an Prostituierter: 17 Jahre Haft für Ex-Banker

Ein ehemaliger Investmentbanker aus der Schweiz muss für den Mord an einer Prostituierten 17 Jahre ins Gefängnis. Das Bezirksgericht Zürich sah es in seinem Urteil von heute als erwiesen an, dass der 49-Jährige die damals 25 Jahre alte Frau in einem Hotel umgebracht hat. Das Opfer verstaute er anschließend in einem Koffer, den er in seinem Weinkeller versteckte.

Der Angeklagte hatte die Tat als tödliche Auseinandersetzung ohne Mordabsicht dargestellt. Das Gericht folgte jedoch weitgehend der Staatsanwaltschaft. Die Anklage hatte erklärt, der Mann habe nicht wahrhaben wollen, dass nur sein Geld der Grund für die Beziehung gewesen sei. Das sei Auslöser der Tat gewesen.

Der Familie des Opfers muss der 49-Jährige, der seit der Tat im Jahr 2014 in Untersuchungshaft sitzt, 37.500 Franken (rund 34.000 Euro) Schmerzensgeld zahlen. Der Mann soll ein regelmäßiger Kunde bei Prostituierten gewesen sein: Er gab laut Anklage 25.000 Franken (22.600 Euro) pro Monat größtenteils in Bordellen aus.