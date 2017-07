Documenta steuert auf Besucherrekord zu

Die documenta 14 hat gute Chancen auf einen Besucherrekord: Zur Hälfte der Ausstellungszeit im deutschen Kassel werde man eine Besucherzahl von rund 445.000 erreichen, erklärten die Ausstellungsmacher heute. Das entspreche einem Plus von 17 Prozent im Vergleich zur vergangenen documenta zum gleichen Zeitpunkt.

Damals im Jahr 2012 kamen insgesamt 905.000 Besucher. Am Samstag ist für die bedeutendste Ausstellung zeitgenössischer Kunst in Kassel Halbzeit. Die Ausstellung in Kassel dauert 100 Tage. Sie läuft in ihrer nordhessischen Geburtsstadt seit dem 10. Juni und noch bis zum 17. September. Mehr als 160 Künstler zeigen an 30 Standorten ihre Werke. Am Standort Athen ist die Ausstellung bereits zu Ende.