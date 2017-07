Iran meldet erfolgreichen Raketentest

Der Iran habe eine Rakete „erfolgreich getestet“, die Satelliten in den Weltraum befördern könne, berichten heute staatsnahe iranische Medien. Der Satellitenträger „Simorgh“ sei in der Lage, größere, bis zu 250 Kilogramm schwere Satelliten in eine Umlaufbahn in 500 Kilometer Höhe zu transportieren. Die USA vermuten aber, dass sie auch nukleare Waffen transportieren könne, so Reuters.

Die USA werfen dem Iran vor, gegen UNO-Resolutionen zu verstoßen, die dem Land verbieten, Raketen zu testen, die in der Lage wären, nukleare Waffen zu befördern. Teheran weist die Vorwürfe zurück: Die Raketen könnten keine nuklearen Waffen transportieren.

Der Raketentest erfolgte im Rahmen der Eröffnung des Imam-Chomeini-Raumfahrtzentrums. Dieses sei das erste Raumfahrtzentrum im Iran, in dem Vorbereitung, Start, Kontrolle und Lenkung von Satelliten stattfinden könnten, berichtet das staatsnahe Nachrichtenportal Yjc.ir. „Das Zentrum erfüllt die neuesten internationalen Standards und die Bedürfnisse des Iran in der erdnahen Umlaufbahn“, hieß es.