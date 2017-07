Hochhausbrand: Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung

Nach dem verheerenden Feuer im Londoner Grenfell Tower prüft die Polizei ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung gegen die Behörden in dem betroffenen Stadtteil. Es gebe „hinreichende Verdachtsmomente“, welche die Einleitung eines solchen Verfahrens gegen die Verwaltung des Stadtteils Kensington und Chelsea sowie gegen die für den dortigen sozialen Wohnungsbau zuständige Organisation KCTMO rechtfertigten, heißt es in einem heute öffentlich gewordenen Schreiben der Polizei.

In der Erklärung wird auf die „große Menge gesammelten Materials sowie die vielen Zeugenaussagen“ verwiesen. Die Polizei will Beamte der Stadtverwaltung sowie der KCTMO in Kürze befragen.

Bei dem Brand im 24-stöckigen Grenfell Tower waren in der Nacht zum 14. Juni mindestens 80 Menschen ums Leben gekommen. Einige Bewohner gelten noch immer als vermisst. Das Feuer in dem Hochhaus war nach Erkenntnissen der Ermittler durch einen defekten Kühlschrank ausgelöst worden. Die Flammen hatten sich rasend schnell über die Fassadenverkleidung aus leicht entzündlichem Material ausgebreitet.