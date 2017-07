ÖFB-Frauen-Teamchef Thalhammer im Gespräch

Dominik Thalhammer und die Frauen-Fußball-Nationalelf haben die Sensation geliefert und den Einzug ins Viertelfinale der EM geschafft. Wie weit kann es jetzt noch gehen? Wie bereiten sich die ÖFB-Damen auf das nächste schwere Spiel gegen Spanien vor? Der Teamchef im ZIB24-Gespräch mit Lisa Gadenstätter.

Brände, Überflutungen, Wetterextreme - spüren wir den Klimawandel?

Anhaltende Waldbrände und Hochwasser halten viele Menschen in Europa in Atem. In Südeuropa kommt es in Ländern wie Frankreich, Portugal und auch Italien seit Wochen immer wieder zu verheerenden Bränden. Im Nachbarland Deutschland dagegen kämpfen die Menschen gegen Überflutungen und reißende Wassermassen. In jedem Sommer kommt es zu solchen Phänomenen. Welche Rolle spielt dabei der Klimawandel?

Chaos im Weißen Haus - der Wirbel im Umfeld von Donald Trump ebbt nicht ab

Jeder gegen jeden heißt es zurzeit im Weißen Haus. Und dass der Senat das Aus für „Obamacare“ absagt, gibt dem angeschlagenen Präsidenten nicht gerade Rückenwind. Der weiß sich nur zu helfen, indem er um sich schlägt. Doch zu nützen scheint ihm das nicht. Trumps Umfragewerte sind schlecht wie. Nur noch 35 Prozent der Amerikaner befürworten seinen Regierungsstil.

ZIB24 mit Lisa Gadenstätter, 23.55 Uhr, ORF eins

Textfassung: Zeit im Bild