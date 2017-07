Amazon überrascht mit Gewinneinbruch

Amazon hat im zweiten Quartal einen überraschend starken Gewinnrückgang erlitten. Verglichen mit dem Vorjahreswert schrumpfte der Überschuss um 77 Prozent auf 197 Millionen Dollar (169 Mio. Euro), wie der Onlinehandelsriese heute nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Prognosen der Analysten wurden damit klar verfehlt.

Umsatz steigt kräftig

Der Konzern von Jeff Bezos nimmt hohe Expansionskosten in Kauf und investiert kräftig in neue Geschäftsfelder wie etwa Videoinhalte. Diese Ausgaben reißen Löcher in die Bilanz, kurbeln jedoch den Umsatz an. Insgesamt stiegen die Erlöse im vergangenen Quartal um 25 Prozent auf 38 Milliarden Dollar und übertrafen damit die Markterwartungen. Anleger reagierten insgesamt enttäuscht auf die Zahlen, die Amazon-Aktie fiel nachbörslich zunächst um zwei Prozent.

Bezos reichster Mann der Welt

Der 53-jährige Amazon-Chef verdrängte Microsoft-Mitgründer Bill Gates indes in der Rangliste des US-Magazins „Forbes“ vom Spitzenplatz. Laut dem in Echtzeit aktualisierten Milliardärsranking beläuft sich Bezos’ geschätztes Vermögen auf 90,5 Milliarden Dollar (77,3 Mrd. Euro). Gates kommt auf 90 Mrd. Dollar.

In der im März veröffentlichten Jahreswertung des Magazins war der Microsoft-Gründer noch auf dem ersten Platz - zum 18. Mal in 22 Jahren. Bezos lag auf dem dritten Rang. Da die Amazon-Aktie seitdem um mehr als 24 Prozent zulegte, schob er sich nun an Gates und dem zweitplatzierten US-Investor Warren Buffett vorbei. Der Gründer des Internetversandhändlers, der 2013 die traditionsreiche „Washington Post“ kaufte, hält 17 Prozent der Anteile an Amazon.