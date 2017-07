UEFA Euro 2017: ÖFB-Frauen treffen auf Spanien

Österreichs Frauen-Fußballnationalmannschaft trifft am Sonntag (18.00 Uhr, live in ORF eins und im Livestream) bei der EM in den Niederlanden im Viertelfinale wie erwartet auf Spanien. Das steht nach dem Abschluss der Gruppenphase fest.

Die Spanierinnen machten es allerdings spannend und kamen trotz einer 0:1-Niederlage gegen Schottland in die Runde der letzten acht. Das hatten sie der Schützenhilfe von England zu verdanken. Der Titelanwärter behielt auch im letzten Match seine weiße Weste und trifft nun auf Frankreich.

