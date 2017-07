Stephen Colbert produziert Cartoon-Serie über Trump

US-Satiriker Stephen Colbert (53) wird eine Cartoon-Serie über das Weiße Haus unter US-Präsident Donald Trump produzieren. Wie der US-Kabelsender Showtime gestern bekanntgab, sollen zehn Folgen zu je einer halben Stunde ab Herbst ausgestrahlt werden.

In einem Statement, aus dem mehrere US-Medien gleichlautend zitieren, erklärt der Sender, die Serie werde Abenteuer von Trumps Vertrauten und Lebemännern beleuchten. Dabei werde man sich mit „der Familie, den Spitzenmitarbeitern, Regierungschefs, Golfprofis und jedem anderen, der in seinem Orbit umherirrt“, befassen.

Er freue sich, dass „der Cartoon-Präsident unsere Dokumentarfilm-Crew in seine private Welt eingeladen hat“, wird Colbert in dem Statement zitiert. Der Trump-Cartoon ist bereits ein populärer Teil seiner Sendung „The Late Show with Stephen Colbert“, die beim Showtime-Muttersender CBS ausgestrahlt wird.