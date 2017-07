Europa League: Altach erkämpft Remis in Gent

SCR Altach hat sich gestern Abend eine gute Ausgangsposition für den Einzug ins Europa-League-Play-off erspielt. Die Vorarlberger gingen im Drittrundenhinspiel beim belgischen Club KAA Gent mit einem Blitzstart in Führung und hielten diese lange, mussten sich schließlich aber mit einem 1:1 begnügen. Durch das Auswärtstor würde den Altachern im Rückspiel in der nächsten Woche in Innsbruck bereits ein torloses Remis zum Aufstieg reichen.

