Europa League: Austria beißt sich Zähne aus

Die Wiener Austria hat es verpasst, sich in der UEFA Europa League eine gute Ausgangslage für den Einzug ins Play-off zu schaffen. Die „Veilchen“ kamen gestern Abend im Drittrundenhinspiel gegen AEL Limassol trotz zahlreicher Chancen nicht über ein torloses Heimremis hinaus und stehen damit im Rückspiel am Mittwoch in Zypern unter Zugzwang. Einen Sieg verhinderten die mangelnde Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor und eine knappe Abseitsstellung in der Schlussphase.

