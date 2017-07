Macron macht Rückzieher bei „Hotspots“ in Libyen

Nach der Ankündigung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, „Hotspots“ für Flüchtlinge in Libyen einzurichten, ist der Elysee-Palast zurückgerudert. Die Sicherheitslage sei dafür im Moment nicht ausreichend, hieß es gestern Abend. Nur wenige Stunden zuvor hatte Macron angekündigt, noch in diesem Sommer Registrierungsstellen für Flüchtlinge in dem nordafrikanischen Land zu eröffnen - gemeinsam mit der EU oder im Alleingang. Stattdessen soll nun zunächst die Machbarkeit geprüft werden.

Mehr dazu in Machbarkeit wird überprüft