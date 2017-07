Fußball: Deutsches Unterhaus als ÖFB-Sammelbecken

Wenn heute Abend die neue Saison in der zweiten deutschen Bundesliga beginnt, wird es auch für 20 Österreicher ernst - so viele ÖFB-Legionäre sind nämlich im Unterhaus des Nachbarlandes beschäftigt. Sieben von ihnen sind im noch bis Ende August geöffneten Transferfenster nach Deutschland gewechselt. Knapp ein Dutzend der ÖFB-Exporte geht mit Aufstiegsambitionen in die neue Spielzeit.

