Kroatien will Uber vorläufig verbieten

In Kroatien will die Verkehrsbehörde den Fahrdienstvermittler Uber vorläufig verbieten lassen. Die Behörde beantragte laut Medienberichten vor Gericht ein Verbot für die Nutzung der Uber-App. Das Verkehrsministerium bestätigte, dass das Verfahren vor einer Woche eingeleitet wurde. Nach Ansicht der kroatischen Regierung betreibt Uber sein Geschäft in dem jüngsten EU-Land illegal.

Wie die Tageszeitung „Jutarnji list“ berichtete, wollen die Behörden erreichen, dass das Gericht den Telekombetreibern ein vorläufiges Verbot der Nutzung der Applikation auferlegt. Berichten zufolge soll die Nutzung nur vorübergehend verboten werden, zumal die Regierung im Herbst eine Liberalisierung des Taximarktes plant.

Uber „enttäuscht“

Uber zeigte sich „enttäuscht“ über die Entscheidung des Verkehrsministeriums, das sich zu einer Klage gegen Uber entschlossen habe, hieß es laut Medien aus dem Unternehmen. „Mit dieser Entscheidung werden Monopole geschützt“, kritisierte Uber und betonte, dass darunter am meisten die Konsumenten leiden würden, die für Fahrten höhere Preise zahlen müssten. „Wir freuen uns über die angekündigten Gesetzesänderungen“, fügte Uber hinzu.