Fachleute bei Audi warnten offenbar schon 2013 vor Strafen

Beim deutschen Autohersteller Audi haben Fachleute aus der Motorenentwicklung einem Medienbericht zufolge intern schon vor Jahren auf die Abgasmanipulationen in den USA hingewiesen und eindringlich vor Strafen gewarnt. „Süddeutsche Zeitung“, NDR und WDR zitierten heute aus einem Audi-Dokument vom 11. Oktober 2013.

Das „Kernrisiko“ bestehe in einer Aufdeckung der betreffenden Software bei Dieselfahrzeugen durch die US-Behörden. Das könne zu hohen Geldbußen führen, heißt es darin.

Warnungen in den Wind geschlagen

Die Technikexperten schlugen laut den Berichten vor, diese Software so schnell wie möglich umzustellen. Das geschah aber nicht. Stattdessen wurde weiter manipuliert, bis die US-Behörden zwei Jahre später die Gesetzesverstöße bei Volkswagen und der VW-Tochter Audi enthüllten.

Bosch Teil des Autokartells?

Auch der Zulieferer Bosch soll Medienberichten zufolge Teil des mutmaßlichen Autokartells in Deutschland sein. Wie die „Bild am Sonntag“ heute unter Berufung auf interne Unterlagen berichtete, soll der Konzern den Autoherstellern in einer gemeinsamen Sitzung einen Vorschlag gemacht haben, wie sie Probleme bei der Dieselabgasreinigung schnell und günstig lösen könnten.

Laut dem Magazin „Spiegel“ taucht der Name Bosch in einem Papier mit Fällen von möglichen Wettbewerbsverstößen auf, das Volkswagen vergangene Woche beim deutschen Bundeskartellamt eingereicht hat.

Klagen in USA und Kanada

Die Kartellvorwürfe gegen die deutsche Autoindustrie führten unterdessen nun auch in den USA und Kanada zu ersten juristischen Schritten. In beiden Ländern wurden Verbraucherklagen gegen die Konzerne BMW, Daimler und Volkswagen eingereicht. Darin wird angeführt, dass die Kunden aufgrund der mutmaßlichen Absprachen überhöhte Preise für ihre Wagen gezahlt hätten.