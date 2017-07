Formel 1: Hamilton greift nach WM-Führung

Der Grand Prix von Ungarn am Sonntag (14.00 Uhr, live in ORF eins) ist das letzte Rennen vor der vierwöchigen Sommerpause. Auf dem Hungaroring wird sich entscheiden, wer als WM-Leader in den Urlaub geht. Derzeit führt noch Sebastian Vettel das Klassement an, doch Ungarn-Rekordsieger Lewis Hamilton hat zuletzt stark aufgeholt und liegt nur noch einen Punkt hinter dem Deutschen.

