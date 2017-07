Europa League: Torflaute lässt Austria kalt

Die Wiener Austria ist im dritten Pflichtspiel in dieser Saison nicht in die Gänge gekommen. Nach dem im Elfmeterschießen fixierten Aufstieg im Cup und der Pleite zum Start der Bundesliga kam der Vizemeister gestern in der Europa League im Qualifikationshinspiel gegen Limassol nicht über eine Nullnummer hinaus.

Dass auch im dritten Spiel kein Tor gelang, lässt die Austrianer zumindest nach außen hin kalt. Vor dem Rückspiel in einer Woche regiert bei der Austria der Zweckoptimismus.

