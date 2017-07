Riesenphallus sorgt wieder für Wirbel in Oberösterreich

Jene zwei Meter hohe Phallusstatue in Traunkirchen (Oberösterreich), die in der Karwoche bereits für Wirbel gesorgt hat, beschäftigt wieder die Gemeindepolitik: Gegen die geplante Versteigerung gebe es rechtliche Bedenken, wie der „Standard“ am Freitag online berichtete.

