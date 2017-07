Türkei: Freilassung von sieben „Cumhuriyet“-Mitarbeitern

Im Prozess gegen die türkische Zeitung „Cumhuriyet“ hat ein Gericht in Istanbul die vorläufige Freilassung von sieben inhaftierten Mitarbeitern angeordnet. Die vier prominentesten Angeklagten müssen aber weiter in Haft bleiben, entschied das Gericht heute nach einer langen Anhörung. Zuvor hatten Anwälte der Beschuldigten die Freilassung ihrer Mandanten gefordert und die Anklage scharf kritisiert.

Es gebe „keinen konkreten Beweis in der Anklage“, und dennoch sei sein Mandant Kadri Gürsel seit neun Monaten in Haft, kritisierte der Anwalt Ilhan Koyuncu vor Gericht. Sein Anwaltskollege Alp Selek sagte, er arbeite seit fast 60 Jahren in der Justiz, doch habe er noch nie eine derartige Anklage gesehen, „die Verbrechen frei erfindet“.

Trotz der Kritik entschied das Gericht am Ende, die vier prominentesten Angeklagten in Haft zu behalten. So müssen der Herausgeber Akin Atalay, der Chefredakteur Murat Sabuncu, der Investigativjournalisten Ahmet Sik und der Kolumnist Kadri Gürsel weiter im Gefängnis bleiben. Unter Auflagen vorläufig freigelassen wurden sieben Angeklagte, darunter der Karikaturist Musa Kart. Die nächste Anhörung wurde für den 11. September angesetzt.