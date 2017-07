79-Jährige im Klopeiner See ertrunken

Eine 79-jährige Pensionistin ist gestern beim Schwimmen im Klopeiner See (Kärnten) ums Leben gekommen. Ihre Kleidung wurde am Ufer gefunden und die Polizei gerufen. Die Frau wurde in zehn Meter Tiefe gefunden.

