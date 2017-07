Erste Liga: Ried trumpft in Lustenau auf

Die SV Ried ist nach dem Fehlstart in der Ersten Liga auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Die Innviertler trumpften heute in der zweiten Runde beim Gastspiel bei Austria Lustenau auf und wiesen den bisherigen Tabellenführer klar in die Schranken.

Seinen erfolgreichen Saisonstart prolongierte Wiener Neustadt, das mit einem überzeugenden Heimsieg über Blau Weiß Linz auf Platz eins kletterte. Den zweiten Sieg im zweiten Spiel fuhr auch Aufsteiger Hartberg gegen den weiter punktelosen FAC ein. Wacker Innsbruck blieb hingegen weiter sieglos.

