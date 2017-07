Kandidatenkür bei Kurz und Pilz

Nahezu gleichzeitig haben gestern die ÖVP und die Liste Peter Pilz weitere Kandidatinnen und Kandidaten für die Nationalratswahl vorgestellt. Am Vormittag lüftete Pilz in einer Pressekonferenz das - zuletzt eher offene - Geheimnis, welche Nationalratsabgeordneten ihn mit ihrer Unterschrift unterstützen. Nur eine halbe Stunde zuvor hatte ÖVP-Obmann Sebastian Kurz ein neues Gesicht für seine Bundesliste präsentiert: Die ehemalige Stabhochspringerin Kira Grünberg wird für die ÖVP in den Wahlkampf ziehen. Sie wird auch Spitzenkandidatin in Tirol.

