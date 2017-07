Streit ums Wasser: Rom muss mit weniger auskommen

Etwa 200 Brunnen haben in Rom bereits abgedreht werden müssen - bis zuletzt sind in Rom wegen der anhaltenden Wasserknappheit aber noch drastischere Schritte im Raum gestanden. Erst gestern Abend konnte eine drohende Wasserrationierung für einen Großteil der römischen Haushalte abgewendet werden, die rund 1,5 Millionen Bewohner betroffen hätte. Trotz der Einigung der Stadt mit dem Wasserversorger ACEA bleibt das Wasser in der italienischen Hauptstadt knapp.

