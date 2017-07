Kolumbien gewährt Flüchtlingen aus Venezuela Sonder-Visa

Wegen der dramatischen Krise in Venezuela will die kolumbianische Regierung 150.000 bis 200.000 geflüchteten Menschen einen Sonderaufenthaltsstatus gewähren. Wie der Direktor der Migrationsbehörde, Christian Krüger, gestern (Ortszeit) mitteilte, sollen sie damit bis zu zwei Jahre in dem Nachbarland bleiben dürfen.

Bedingung ist, dass sie einen Grenzübergang mit einem Pass regulär passiert haben und keine strafrechtlichen Dinge gegen sie vorliegen. Der Sonderstatus greift, wenn die regulären 90 Tage Aufenthaltsrecht, die automatisch bei Grenzübertritt gewährt werden, abgelaufen sind.

25.000 passieren pro Tag Grenzbrücke

Seit Monaten verlassen verzweifelte Menschen das Land mit den größten Ölreserven, im Schnitt passieren pro Tag 25.000 Menschen im Westen Venezuelas die Grenzbrücke Simon Bolivar, die das Land mit Cucuta in Kolumbien verbindet. Viele kaufen nur auf der anderen Seite Lebensmittel ein, kehren dann aber zurück in das sozialistische Land.