16 Kilometer Stau vor Karawankentunnel



Das prognostizierte Stauwochenende ist voll im Gange, mehr als zwei Stunden warten Autofahrer auf der Karawankenautobahn (A11) in Kärnten vor dem Tunnel, der Stau wird immer länger. Der Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg sowie Großevents in Wien und Ungarn kommen zusammen.

