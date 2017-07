Großbrand in leerstehendem Salzburger Hotel

In einem Hotel in Rauris (Salzburg) ist gestern Nachmittag ein Feuer ausgebrochen. Mehr als 200 Feuerwehrleute aus Rauris und den Nachbargemeinden waren im Einsatz. Das Hotel stand leer, diente aber zuletzt als Filmkulisse.

In Hard (Vorarlberg) ist gestern in einer Tiefgarage ein Brand ausgebrochen. Er ging von einem dort abgestellten Auto aus. 75 Personen wurden aus den umliegenden Häusern in Sicherheit gebracht.

