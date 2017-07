Fußball-EM: Österreichs Lauf hinterlässt Eindruck

Spätestens mit dem ebenso souveränen wie sensationellen Einzug ins Viertelfinale haben sich die österreichischen Fußball-Frauen bei der EM in den Niederlanden einen Namen gemacht. Nicht nur Titelverteidiger Deutschland traut der Thalhammer-Truppe deshalb eine Fortsetzung des Erfolgslaufs in der K.-o.-Runde zu. Auch bei Mitfavorit England haben Nina Burger und Co. gehörig Eindruck hinterlassen. „Ihr Pressing ist fantastisch, ihr Fitnesszustand unglaublich“, sagte Stürmerin Ellen White und streute den Österreicherinnen Rosen.

