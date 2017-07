„Gemenge“ von Motiven

Eine „Gemengelage“ von Motiven hat laut der Hamburger Polizei am Freitag zum wahllosen Angriff eines jungen Asylwerbers auf Kunden eines Supermarkts mit einem Todesopfer geführt. Zwar habe der Mann eine islamistische Gesinnung, sei jedoch auch als psychisch labil einzustufen. Die Tat hätte „jeden von uns genau so treffen können“, sagte Hamburgs Innensenator Andy Grote am Samstag auf einer Pressekonferenz. Noch am Tag der Tat habe der Mann „fast vorbildhaft“ mit den Behörden angesichts seines abgelehnten Asylgesuchs kooperiert.

