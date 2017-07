US-Sanktionen: Iran hält an Raketenprogramm fest

Trotz neuer US-Sanktionen will der Iran sein Raketenprogramm fortführen. Das sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran heute gegenüber dem staatlichen Fernsehsender IRIB. Die am Donnerstag vom US-Kongress beschlossenen Strafmaßnahmen verurteilte er als „feindselig und nicht akzeptabel“.

Der US-Senat billigte neue Sanktionen gegen den Iran, die nun Präsident Donald Trump zur Unterschrift vorgelegt werden. Die Sanktionen bezogen sich unter anderem auf Teherans Raketenprogramm. Am selben Tag hatte der Iran nach eigenen Angaben eine Trägerrakete für Satelliten getestet. Daraufhin teilte das US-Finanzministerium mit, es habe weitere Sanktionen gegen sechs iranische Firmen verhängt.

Iran sieht keinen Verstoß gegen Abkommen

Wie zuvor iranische Präsident Hassan Rouhani sagte auch der Außenamtssprecher, dass der Raketentest rein wissenschaftliche und keine militärischen Zwecke verfolgt habe. Daher sei er kein Verstoß gegen das Atomabkommen. Für solche Tests brauche das Land keine Erlaubnis von ausländischen Regierungen. „Überhaupt wird das Atomabkommen von den Amerikanern instrumentalisiert, um ihre feindselige Politik gegenüber Teheran zu rechtfertigen“, so der Sprecher.

Gemeinsam mit Deutschland, Frankreich und Großbritannien verurteilten die USA den Raketentest: „Der Plan des Iran, ballistische Langstreckenraketen zu entwickeln, hat einen destabilisierenden Einfluss auf die Region“, hieß es in einer Erklärung.

Mit dem Iran war 2015 nach jahrelangen Verhandlungen ein internationales Atomabkommen unterzeichnet worden. Es verpflichtet Teheran, seine Urananreicherung drastisch zurückzufahren und verschärfte internationale Kontrollen zuzulassen. Der Westen wirft Teheran vor, Langstreckenraketen zu entwickeln, die mit atomaren Sprengköpfen bestückt werden könnten. Der Iran bestreitet, mit seinen Tests atomare Ziele zu verfolgen.