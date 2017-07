Investitionen zeigen Amazons Zukunftspläne

Die Investoren sind von den am Donnerstag veröffentlichten Quartalszahlen des Onlineriesen Amazon nur mäßig begeistert gewesen: Verglichen mit dem Vorjahr brach der Gewinn um 77 Prozent ein, die Aktie fiel daraufhin um mehr als zwei Prozentpunkte. Doch wirklich böse sind die Anleger dem Unternehmen und seinem Chef Jeff Bezos wohl nicht. Der Umsatz befindet sich auf einem Rekordhoch, Investitionen in Wachstumsmärkte und neue Services sollen den Expansionskurs stützen. Sie zeigen, in welche Richtung sich Amazon entwickeln will.

Mehr dazu in Kurzfristige Gewinne zweitrangig