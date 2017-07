Schlagabtausch über „Gepflogenheiten“ mit Ungarn

SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder zeigt sich über die Kritik der FPÖ an Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) erstaunt. „Ich bin verwundert, dass die FPÖ hier Ungarn verteidigt und Österreich angreift“, sagte Schieder heute der APA. Die FPÖ hatte zuvor die „Gepflogenheiten“ Kerns gegenüber dem Nachbarland angeprangert.

Die internationale Kritik sei „ja keine Kritik an der ungarischen Bevölkerung, sondern an der rechtsnationalen Regierung“, so Schieder. Ministerpräsident Viktor Orban versucht seiner Ansicht nach mit einem „antieuropäischen Kurs von der sozialen Schieflage in seinem Land“ abzulenken. Nach Polen werde die EU-Kommission gegen Ungarn das nächste Vertragsverletzungsverfahren einleiten, ist er sich sicher.

„Nicht nachvollziehen“ könne er auch die Spitze gegen die Art der Kommunikation. Die Freiheitlichen ließen schlussendlich die Kritik „auch über die Medien“ ausrichten, spielte Schieder den Ball zurück.

Hofer will Neupositionierung bei Außenpolitik

Der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) hatte zuvor die „diplomatischen Gepflogenheiten“ Kerns angeprangert. Die Kritik Kerns an Ungarn mit der gleichzeitig über Medien transportierten Androhung von EU-Mittel-Kürzungen sei ein Beispiel für „wenig sachliche Kritik“ - sie gleiche „dem sprichwörtlichen Elefanten im Porzellanladen“ und beschäme die „Tradition Österreichs“.

Hofer, der hinter FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache bei der Nationalratswahl im Herbst auf Platz zwei der FPÖ-Bundesliste antreten soll, will sich in der neuen Legislaturperiode für eine „grundlegende Änderung der außenpolitischen Positionierung Österreichs“ einsetzen, hieß es in einer Aussendung, die in Hofers Namen als Dritter Nationalratspräsident verschickt wurde.