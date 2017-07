Industrie will Fahrverbote vermeiden

Mit aller Macht will die Autoindustrie in Deutschland drohende Fahrverbote beim Dieselgipfel kommende Woche abwenden. Es gebe „intelligentere Lösungen“, um die Luftqualität in Städten zu verbessern, heißt es etwa vom Verband Automobilindustrie, die Vermeidung von Fahrverboten ist auch für die Gewerkschaft „oberstes Ziel“. Am Freitag hatte ein Gericht in Stuttgart geurteilt, dass Fahrverbote gerade für ältere Diesel die Luftqualität verbessern könnten. Beim Dieselgipfel will die deutsche Autoindustrie die Politik vom Gegenteil überzeugen.

Lesen Sie mehr …