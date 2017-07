Kärntens Tourismus sucht immer noch Arbeitskräfte

Mitten in der Hochsaison suchen viele Tourismusbetriebe in Kärnten immer noch Mitarbeiter. Der Computer beim Arbeitsmarktservice (AMS) gibt rund 1.000 freie Stellen an, um 400 mehr als im Juni 2016. Dass Kärntner Betriebe zu wenig zahlen, will die Wirtschaftskammer nicht gelten lassen.

