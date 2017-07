Eine Tote bei Unfall im Mühlviertel

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Gemeindegebiet Baumgartenberg (Oberösterreich) ist heute eine 87-jährige Autolenkerin getötet worden. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt, teilte die Polizei mit.

Eine 63-jährige Autofahrerin aus Saxen wollte auf der Donau Straße (B3) gegen 10.20 Uhr einen Pkw überholen. Dabei dürfte sie das entgegenkommende Auto übersehen haben. Die beiden Pkws stießen frontal zusammen.

Das Auto der 87-jährigen Frau drehte sich durch den Aufprall und kam in einem Maisfeld zum Stillstand. Die Lenkerin wurde aus dem Wagen geschleudert, sie starb noch an der Unfallstelle. Die 63-jährige Autofahrerin und ihr im Wagen befindlicher 65-jähriger Mann wurden schwer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.