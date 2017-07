Weitere Proteste in Venezuela angekündigt

Inmitten der aufgeheizten Stimmung in Venezuela haben die Regierungsgegner zu weiteren Protestaktionen aufgerufen. Das Oppositionsbündnis Tisch der demokratischen Einheit (MUD) kündigte neue Straßenblockaden zur morgigen Wahl der verfassunggebenden Versammlung an.

Auch nach dem Wochenende müsse der Druck auf Präsident Nicolas Maduro aufrechterhalten werden, sagte Oppositionsführer Henrique Capriles. Gestern wurde ein 18-jähriger Demonstrant erschossen, er ist das 113. Todesopfer seit Beginn der Protestwelle. Die Proteste müssten in der kommenden Woche fortgeführt werden, sagte Capriles. Ziel sei ein „Regierungswechsel“.

Die Lage in dem südamerikanischen Land ist derzeit höchst angespannt. Die Opposition hatte zur Wahl zu landesweiten Protestmärschen aufgerufen - trotz eines von der Regierung verhängten Demonstrationsverbotes. Am Donnerstag hatte die Regierung mit Haftstrafen von bis zu zehn Jahren für all diejenigen gedroht, die die Wahl durch Proteste stören wollten.

Iberia und Air France streichen Flüge

Wegen der extrem angespannten Lage haben die Fluggesellschaften Iberia und Air France Flüge in das südamerikanische Land gestrichen. Iberia teilte mit, dass man frühestens am 2. August wieder Caracas anfliegen werde. Air France strich alle bis Dienstag geplanten Flüge. Zehn Fluggesellschaften, darunter Lufthansa und Alitalia, haben den Flugverkehr sogar dauerhaft eingestellt, unter anderem wegen Sicherheitssorgen auf dem internationalen Flughafen Simon Bolivar und wegen Außenständen in Millionenhöhe bei Ticketverkäufen in dem Land. Der Flughafen in Caracas wird damit zunehmend zum Geisterflughafen.

200.000 Sondervisa für Venezolaner

Unterdessen springt Kolumbien mit 200.000 Sondervisa für flüchtende Venezolaner angesichts der sich ständig weiter zuspitzenden Krise im Nachbarland ein. Zu einem Gutteil wird damit nur der Istzustand legalisiert: Zehntausende Venezolaner sind schon als „U-Boote“ in Kolumbien, wo sie Zuflucht vor den Konflikten zwischen Maduros Regime und der Opposition sowie der verheerenden Versorgungslage suchen.

