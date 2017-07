Salzburger Festspiele: „Geburtstagsfeier“ wirft Fragen auf

Wer sind diese Menschen, was wollen sie - und was ist in den vergangenen drei Stunden eigentlich passiert? Nach der Premiere von Harold Pinters „Die Geburtstagsfeier“ stehen den Festspielbesuchern am Freitag im Salzburger Landestheater die Fragenzeichen ins Gesicht geschrieben. Regisseurin Andrea Breth ist den absurden Abgründen des Stücks mit präzisem Handwerk, fokussiert auf die gefinkelte Sprache Pinters, zu Leibe gerückt - Antworten bleibt aber auch sie schuldig.

