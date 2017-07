Russland: Nikolaus-Reliquien als Besuchermagnet

Um die 2,5 Millionen Pilger haben in Russland die von der katholischen Kirche für rund zwei Monate ausgeliehenen Reliquien des heiligen Nikolaus aufgesucht. Das teilte der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill I. laut Kathpress gestern zum Abschluss der Ausstellung der Gebeine in der Dreifaltigkeitskathedrale des Alexander-Newski-Klosters in Sankt Petersburg mit.

