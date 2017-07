Venezuela: Umstrittener Urnengang inmitten der Krise

In Venezuela wird morgen inmitten der schweren Krise eine verfassunggebende Versammlung gewählt. Die 545 Mitglieder des Gremiums sollen die Verfassung aus dem Jahr 1999 novellieren. Die Opposition warb für den Boykott der Abstimmung und rief ihre Anhänger trotz eines Demonstrationsverbots der Regierung zu Protestaktionen auf.

Sie wirft Maduro vor, er wolle die verfassunggebende Versammlung mit eigenen Anhängern besetzen, um sich „diktatorische Vollmachten“ zu sichern. Der Staatschef hingegen erklärte, die neue Verfassung solle dazu beitragen, die schwere Krise in dem Land beizulegen.

Die Opposition kämpft seit Monaten für eine Amtsenthebung des sozialistischen Staatschefs. Seit Beginn der Protestwelle Anfang April wurden bereits 113 Menschen getötet.

Iberia und Air France streichen Flüge

Angesichts einer befürchteten Eskalation der Lage haben die Fluggesellschaften Iberia und Air France Flüge in das südamerikanische Land gestrichen. Iberia teilte mit, dass man frühestens am 2. August wieder Caracas anfliegen werde. Air France strich alle bis Dienstag geplanten Flüge.

Zehn Fluggesellschaften, darunter die AUA-Mutter Lufthansa und Alitalia, haben den Flugverkehr sogar dauerhaft eingestellt, unter anderem wegen Sicherheitssorgen auf dem internationalen Flughafen Simon Bolivar und wegen Außenständen in Millionenhöhe bei Ticketverkäufen in dem Land. Der Flughafen in Caracas wird damit zunehmend zum Geisterflughafen.

200.000 Sondervisa für Venezolaner

Unterdessen springt Kolumbien mit 200.000 Sondervisa für flüchtende Venezolaner angesichts der sich ständig weiter zuspitzenden Krise im Nachbarland ein. Zu einem Gutteil wird damit nur der Istzustand legalisiert: Zehntausende Venezolaner sind schon als „U-Boote“ in Kolumbien, wo sie Zuflucht vor den Konflikten zwischen Maduros Regime und der Opposition sowie der verheerenden Versorgungslage suchen.

