Mehrere spürbare Erdbeben bei Wiener Neustadt

Im Raum Wiener Neustadt in Niederösterreich hat es in der Nacht zwei spürbare Erdbeben gegeben. Den ersten Erdstoß verzeichnete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) hat um 23.40 Uhr mit einer Magnitude von 1.9. Das Beben sei in Wiener Neustadt als deutlicher Ruck wahrgenommen worden, so die ZAMG.

Um 1.22 Uhr gab es erneut ein leichtes Erdbeben, das laut der ZAMG eine Magnitude von 2,4 aufwies und verbreitet verspürt worden sei. Schäden an Gebäuden seien in beiden Fällen keine bekannt und der Magnitude nach auch nicht zu erwarten. Wie immer wird die Bevölkerung gebeten, sich mit Beobachtungen zum Beben postalisch oder per Internet bei der ZAMG zu melden.