Brunftzeit: Mahnung zu Vorsicht auf Landstraßen

Blind vor „Liebe“ läuft Rehwild derzeit über die Straßen. Bis Mitte August sind die Tiere in der Brunft zu jeder Tag- und Nachtzeit aktiv. Wichtig ist, in jedem Fall einen Unfall der Polizei zu melden. Ein totes Tier darf keinesfalls mitgenommen werden. Der Autofahrerklub ÖAMTC erinnert wiederum an das richtige Verhalten, darunter: im Zweifelsfall nicht ausweichen.

Mehr dazu in kaernten.ORF.at