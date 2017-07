Football: Vienna Vikings setzen sich AFL-Krone auf

Die Vienna Vikings haben sich gestern Abend zum bereits 14. Mal den Meistertitel in der Austrian Football League (AFL) gesichert. Die Wiener setzten sich in der packenden Austrian Bowl XXXIII in Klagenfurt gegen die Raiders Tirol durch und verhinderten damit auch den Hattrick des Titelverteidigers.

